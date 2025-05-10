В Иркутской области 11 мая ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер

Иркутское управление гидрометеорологии предупредило об ухудшении погоды в регионе 11 мая. Ночью и днем местами пройдут ливневые дожди с грозами, ветер усилится до 21 м/с. В пригородной зоне Иркутска вечером прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутское УГМС.