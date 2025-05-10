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В Иркутской области 11 мая ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер

Порывы ветра местами достигнут 21 м/с, в пригороде Иркутска — до 18 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 63% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Без источника

Иркутское управление гидрометеорологии предупредило об ухудшении погоды в регионе 11 мая. Ночью и днем местами пройдут ливневые дожди с грозами, ветер усилится до 21 м/с. В пригородной зоне Иркутска вечером прогнозируют порывы ветра до 18 м/с, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутское УГМС.

По области переменная облачность сменится кратковременными дождями, а в отдельных районах — грозами. Ночью температура составит +8…+13°C, днем потеплеет до +20…+25°C. Ветер ночью юго-западный (5−10 м/с), днем сменится западным с порывами 16−21 м/с.

В Иркутске днем ожидается +23…+25°C, временами небольшой дождь, а в пригороде — гроза. К вечеру ветер северо-западного направления усилится до 15−18 м/с.