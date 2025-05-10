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Горожане выбирают для благоустройства аллею на Кирова

Объект лидирует в народном голосовании территорий, которые преобразят по нацпроекту.

Более 27 тысяч жителей Владивостока приняли участие в голосовании по выбору территорий, которые в будущем году благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает мэрия приморской столицы.

Во Владивостоке в голосовании участвуют 10 территорий. Три из них преобразятся за федеральный счёт.

На сегодняшний день лидирует Аллея на Кирова. За реконструкцию этого объекта отдали свои голоса уже более 6 тысяч горожан.

На втором месте расположилась территория бывших трамвайных путей между Луговой и Гайдамаком. На третьем месте — сквер в районе остановки Трудовая.

Голосование продлится до 12 июня.