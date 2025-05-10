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Горячую воду отключат у части жителей Владивостока с 12 мая

С 12 мая Приморские тепловые сети приступят к проведению плановой гидравлической опрессовки магистральных теплотрасс Владивостока.

Источник: РИА "Новости"

Данная процедура предусмотрена правилами технической эксплуатации и направлена на выявление дефектов и слабых мест в трубопроводах после окончания зимнего периода отопления, сообщили в ДГК.

Опрессовка проводится поэтапно, охватывая различные районы города. Так, первый этап пройдет с 12 по 19 мая. Подача горячего водоснабжения будет временно ограничена у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».

Второй этап запланирован с 12 по 26 мая. Специалисты проведут проверку прочности Голдобинской теплотрассы. В этот период временное ограничение подачи горячей воды коснется жителей Первомайского и Ленинского районов Владивостока, чьи жилые дома получают тепловую энергию от теплоэлектроцентрали № 2 (ВТЭЦ-2).