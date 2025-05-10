Горячую воду отключат у части жителей Владивостока с 12 мая

Опрессовка проводится поэтапно, охватывая различные районы города. Так, первый этап пройдет с 12 по 19 мая. Подача горячего водоснабжения будет временно ограничена у части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная».