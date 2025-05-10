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В Новосибирске на 90% выросла стоимость обручальных колец

Согласно статистике, средняя цена обручальных колец в Новосибирске в марте этого года составила 11 911 рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске обручальные кольца выросли в стоимости на 87% за два года, что сильно опережает среднероссийский показатель. Об этом сообщает Росстат.

Согласно статистике, средняя цена обручальных колец в Новосибирске в марте этого года составила 11 911 рублей. Это на 40,1% больше, чем годом ранее. Ведь тогда кольцо можно было купить за 8 507 рублей. В марте 2023-го кольцо и вовсе можно было купить за 6 638 рублей, это на 87,04% меньше, чем в этом году.

В целом в России главный свадебный атрибут сильно подорожал. В марте этого года его средняя цена составляла 10 101 рубль, это на 25,47% дороже, чем годом ранее.