В Новосибирске на 90% выросла стоимость обручальных колец

Согласно статистике, средняя цена обручальных колец в Новосибирске в марте этого года составила 11 911 рублей. Это на 40,1% больше, чем годом ранее. Ведь тогда кольцо можно было купить за 8 507 рублей. В марте 2023-го кольцо и вовсе можно было купить за 6 638 рублей, это на 87,04% меньше, чем в этом году.