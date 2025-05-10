В Волгограде с 10 по 11 мая на время марафона введут пешеходный режим

Как сообщает администрация Волгограда, в период подготовки и проведения «Волгоградского марафона» с 21.00 10 мая до 16.00 11 мая на всей Нулевой продольной магистрали — от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова — а также на прилегающих участках улиц Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской и Землянского будет введен пешеходный режим.
Организаторы забега уточняют, что участникам предстоит преодолеть дистанции длиной 1, 5, 10, 21 и 42 километра.
В связи с ограничениями в движении автобусы маршрута № 35 при следовании в центр города будут курсировать до конечной остановки «Детский центр» вместо «Речпорта» без заезда на Набережную 62-й Армии. Для удобства пассажиров будет работать вспомогательный маршрут № 98.