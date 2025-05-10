В Волгограде с 10 по 11 мая на время марафона введут пешеходный режим

Как сообщает администрация Волгограда, в период подготовки и проведения «Волгоградского марафона» с 21.00 10 мая до 16.00 11 мая на всей Нулевой продольной магистрали — от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова — а также на прилегающих участках улиц Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, 7-й Гвардейской и Землянского будет введен пешеходный режим.