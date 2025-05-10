В Самаре проходит военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»

С 14:00 работает тематическая выставка МЧС России по Самарской области. На ней представлены современные образцы пожарно-спасательной техники, снаряжение, а также работает полевая кухня. Выставка расположена на участке от памятника Засекину до ЦСК ВВС — именно здесь сосредоточены основные фестивальные активности.