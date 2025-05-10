В Самаре проходит военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»

Сегодня, 10 мая, на набережной реки Волга в Самаре проходит масштабный военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества» (0+), посвящённый 80-летию Победы. Праздничные мероприятия развернулись на участке от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА ВВС.
В фестивале принимают участие представители армии, силовых структур, ветеранских и молодёжных объединений, кадетских корпусов, ЮНАРМИИ, казачьих организаций, а также военно-исторические и патриотические клубы.
Гости праздника могут посетить интерактивные патриотические и спортивные площадки, попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поучаствовать в мастер-классах и развлекательных программах для детей. Особое внимание привлекает фестиваль духовых оркестров: плац-концерты, выступления барабанщиков и массовое исполнение песни «День Победы» более чем 500 участниками.
С 14:00 работает тематическая выставка МЧС России по Самарской области. На ней представлены современные образцы пожарно-спасательной техники, снаряжение, а также работает полевая кухня. Выставка расположена на участке от памятника Засекину до ЦСК ВВС — именно здесь сосредоточены основные фестивальные активности.
Кульминацией праздника станет авиашоу пилотажной группы «Русь», которое начнётся в 16:00. Завершит день большой военно-патриотический концерт с участием лучших коллективов Самарской области и приглашённых артистов.
Вход на все мероприятия — свободный.
Ранее мы писали, что 9 мая более 23 тысяч человек стали зрителями парада Победы на площади Куйбышева в Самаре.
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