Иркутск приводят в порядок после празднования Дня Победы

Особое внимание уделяется местам, где проходили массовые мероприятия: на площади графа Сперанского, около мемориального комплекса «Вечный огонь», в сквере имени Кирова, на острове Юность, бульваре Гагарина и Нижней Набережной. А накануне они провели влажную уборку на улицах Ленина, Чкалова, Старо-Кузьмихинской, Трактовой, Генерала Доватора и других.