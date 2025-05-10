Иркутск приводят в порядок после празднования Дня Победы

Иркутск активно очищается после празднования Дня Победы. На уборку общественных пространств сегодня вышли 97 рабочих и семь спецмашин. Подрядные организации убирают мусор с пешеходных зон и газонов. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Расчищаем тротуары, остановки общественного транспорта, заездные карманы. Работаем как ручным способом, так и с привлечением техники, — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Особое внимание уделяется местам, где проходили массовые мероприятия: на площади графа Сперанского, около мемориального комплекса «Вечный огонь», в сквере имени Кирова, на острове Юность, бульваре Гагарина и Нижней Набережной. А накануне они провели влажную уборку на улицах Ленина, Чкалова, Старо-Кузьмихинской, Трактовой, Генерала Доватора и других.