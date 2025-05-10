Новосибирские ученые разработали беспилотник для доставки грузов

Беспилотник управляется нейросетью: ему заранее задаются координаты маршрута, после чего аппарат выполняет полёт без участия оператора. Максимальная скорость составляет 20 метров в секунду. Устройство устойчиво к порывам ветра, осадкам и понижению температуры до −20 градусов по Цельсию.