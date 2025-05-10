Новосибирские ученые разработали беспилотник для доставки грузов

Беспилотник управляется нейросетью: ему заранее задаются координаты маршрута, после чего аппарат выполняет полёт без участия оператора. Максимальная скорость составляет 20 метров в секунду. Устройство устойчиво к порывам ветра, осадкам и понижению температуры до −20 градусов по Цельсию.
В ходе испытаний дрон сбрасывал небольшой груз с высоты, имитируя доставку предметов первой необходимости. По словам разработчиков, аппарат может перевозить до 3 килограммов, в перспективе грузоподъёмность планируется увеличить до 5 килограммов.
Разработка может использоваться для доставки воды, пищи и медикаментов в экстренных ситуациях.