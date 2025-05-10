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Новосибирские ученые разработали беспилотник для доставки грузов

Учёные Новосибирского государственного университета создали автономный дрон модели «Ант-11», способный доставлять грузы в отдалённые населённые пункты и использоваться при спасательных операциях. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба НГУ.

Беспилотник управляется нейросетью: ему заранее задаются координаты маршрута, после чего аппарат выполняет полёт без участия оператора. Максимальная скорость составляет 20 метров в секунду. Устройство устойчиво к порывам ветра, осадкам и понижению температуры до −20 градусов по Цельсию.

В ходе испытаний дрон сбрасывал небольшой груз с высоты, имитируя доставку предметов первой необходимости. По словам разработчиков, аппарат может перевозить до 3 килограммов, в перспективе грузоподъёмность планируется увеличить до 5 килограммов.

Разработка может использоваться для доставки воды, пищи и медикаментов в экстренных ситуациях.