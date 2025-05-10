Сборная Казахстана выиграла четыре золотые медали на чемпионате Азии

Также победу одержали казахстанцы Сергей Емельянов и Руфина Искакова, выступившие в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В прошлом году они тоже были сильнейшими на континентальном уровне в этой дисциплине. Благодаря данному триумфу Емельянов стал десятикратным чемпионом Азии.