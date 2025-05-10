Трубку нужно бросать сразу: Сбербанк раскрыл новый приём мошенников

Об этом сообщил Сергей Лебедь, вице-президент Сбербанка по вопросам кибербезопасности, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, ключевым признаком нового подхода стало запугивание граждан с акцентом на полном запрете общения с окружающими. Главная цель злоумышленников — добиться полной изоляции своих жертв, что подчеркивается в крупнейшем банке России.
Чтобы жертвы не осмеливались игнорировать их указания и не делились своей ситуацией с посторонними, мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и под угрозой уголовного преследования запрещают обращаться за помощью.
Основным предлогом для этой тактики является утверждение, что жертва якобы должна помочь правоохранителям поймать преступников, которые планируют осуществить свои незаконные действия. Любые действия со стороны жертвы, по их словам, могут нарушить тщательно продуманный план.
Лебедь отметил, что злоумышленники требуют от жертвы немедленного выполнения всех их требований без вопросов и сопротивления. Их конечная цель — заставить человека перевести все свои средства на некий «безопасный счет».
В Сбербанке советуют: если вы слышите подобные фразы во время телефонного разговора и ощущаете сильное психологическое давление, немедленно положите трубку и добавьте номер, с которого вам звонили, в черный список. После этого рекомендуется перезвонить в банк по официальным контактам.