Трубку нужно бросать сразу: Сбербанк раскрыл новый приём мошенников

В Сбербанке советуют: если вы слышите подобные фразы во время телефонного разговора и ощущаете сильное психологическое давление, немедленно положите трубку и добавьте номер, с которого вам звонили, в черный список. После этого рекомендуется перезвонить в банк по официальным контактам.