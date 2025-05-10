Сколько иностранцев получили запрет на въезд в Молдову за сутки — данные Погранполиции

По сообщению ведомства, 9 мая также было зафиксировано два случая незаконного пересечения погранпунктов физическими лицами, три случая использования поддельного документа, пять случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова, а также девять случаев нарушения режима госграницы, режима пограничной зоны, режима пунктов пропуска и правил пересечения границы.
За сутки зарегистрировано 62 803 пересечения пунктов пропуска через государственную границу.
Наиболее загруженными пунктами пропуска стали Кишиневский международный аэропорт (14 355 пересечений), а также КПП Леушены (11 840), Скуляны (10 918), Паланка (3960) и Атаки (3542).
Погранведомство рекомендует путешествующим автомобильным транспортом следить в режиме онлайн за интенсивностью трафика в направлении пограничных пунктов и выбирать менее загруженные.