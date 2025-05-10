Сколько иностранцев получили запрет на въезд в Молдову за сутки — данные Погранполиции

По сообщению ведомства, 9 мая также было зафиксировано два случая незаконного пересечения погранпунктов физическими лицами, три случая использования поддельного документа, пять случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова, а также девять случаев нарушения режима госграницы, режима пограничной зоны, режима пунктов пропуска и правил пересечения границы.