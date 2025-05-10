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Сколько иностранцев получили запрет на въезд в Молдову за сутки — данные Погранполиции

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. За минувшие сутки запрет на въезд в Республику Молдова получили 26 иностранцев, информирует Пограничная полиция.

Источник: Sputnik

По сообщению ведомства, 9 мая также было зафиксировано два случая незаконного пересечения погранпунктов физическими лицами, три случая использования поддельного документа, пять случаев несоблюдения правил пребывания и въезда в Республику Молдова, а также девять случаев нарушения режима госграницы, режима пограничной зоны, режима пунктов пропуска и правил пересечения границы.

За сутки зарегистрировано 62 803 пересечения пунктов пропуска через государственную границу.

Наиболее загруженными пунктами пропуска стали Кишиневский международный аэропорт (14 355 пересечений), а также КПП Леушены (11 840), Скуляны (10 918), Паланка (3960) и Атаки (3542).

Погранведомство рекомендует путешествующим автомобильным транспортом следить в режиме онлайн за интенсивностью трафика в направлении пограничных пунктов и выбирать менее загруженные.