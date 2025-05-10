Под Столбцами четверо детей отравились угарным газом в жилом доме

В Столбцовском районе Минской области четверо детей отравились угарным газом, пишет БелТА по сообщению МЧС Беларуси.
Все произошло в деревне Каменка на Столбцовщине вечером 9 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации четверых детей 2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Причина — отравление угарным газом.
Причиной же произошедшего стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. Речь идет о жилом доме.
Ранее сообщалось, что торфяной пожар возник в Кореличском районе.
Также мы писали, что под Могилевом фура сбила насмерть пешехода на проезжей части.
Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.
А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.
Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.