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Под Столбцами четверо детей отравились угарным газом в жилом доме

В Столбцовском районе четверо детей отравились угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

В Столбцовском районе Минской области четверо детей отравились угарным газом, пишет БелТА по сообщению МЧС Беларуси.

Все произошло в деревне Каменка на Столбцовщине вечером 9 мая. Спасатели получили сообщение о госпитализации четверых детей 2011, 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Причина — отравление угарным газом.

Причиной же произошедшего стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. Речь идет о жилом доме.

Ранее сообщалось, что торфяной пожар возник в Кореличском районе.

Также мы писали, что под Могилевом фура сбила насмерть пешехода на проезжей части.

Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.

А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.

Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.