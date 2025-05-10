Власти Перми требуют снести киоски в микрорайоне Гайва

Администрация Орджоникидзевского района Перми требует снести торговые павильоны в микрорайоне Гайва. С соответствующим иском мэрия обратилась к предпринимателям Эдуарду и Евгению Тольманам. Информация указана на сайте арбитражного суда Пермского края.
Согласно материалам дела, власти хотят обязать бизнесменов демонтировать нестационарные торговые объекты с вывесками «Шаверма» и «Выпечка». Речь идет о киосках, расположенных на улице Гайвинской, 82.
Снести данные строения районная администрация требует в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу. За неисполнение решения с предпринимателей просят взыскать неустойку в 15 тысяч рублей за каждый день просрочки. В случае необходимости мэрия просит предоставить ей право самостоятельно демонтировать киоски.