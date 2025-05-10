150 тренеров будут проводить занятия для прикамцев этим летом

В течение трех месяцев, с 15 июня по 15 сентября, будут проводиться бесплатные тренировки по 11 видам спорта: волейбол, баскетбол, ОФП, легкая атлетика, фитнес-аэробика, спортивный туризм, флорбол, регби, футбол, пауэрлифтинг и рукопашный бой. Расписание опубликуют на портале «Управляем вместе» и в ВК-группах проекта «Тренер нашего двора».