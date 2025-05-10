150 тренеров будут проводить занятия для прикамцев этим летом

В Прикамье подведены итоги конкурсного отбора инструкторов для краевого проекта «Тренер нашего двора». Поступило 170 заявок, экспертная комиссия отобрала 150 победителей из 43 муниципальных округов Пермского края.
Наибольшую активность проявил Пермский округ, от которого поступило 17 заявок на участие в конкурсе, 13 заявок подали тренеры Чердынского округа и 10 пришло от Бардымского округа.
В течение трех месяцев, с 15 июня по 15 сентября, будут проводиться бесплатные тренировки по 11 видам спорта: волейбол, баскетбол, ОФП, легкая атлетика, фитнес-аэробика, спортивный туризм, флорбол, регби, футбол, пауэрлифтинг и рукопашный бой. Расписание опубликуют на портале «Управляем вместе» и в ВК-группах проекта «Тренер нашего двора».