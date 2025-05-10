ПростоПольза: классический плов. Шеф-повар из Самары раскрыл секреты идеального зирвака и рассыпчатого риса

Баранина или говядина — 500 граммов. Если нет религиозных ограничений, хороша будет и свинина. Промойте мясо, подсушите и нарежьте размерами примерно со спичечный коробок или немного меньше, но толще. Столько же риса, это базовая пропорция. Для традиционного узбекского плова лучше взять длиннозерный рис. Есть разные сорта — девзира, аланга, лазер. Из более доступных и распространенных — басмати. Замочите его в холодной воде на 1−2 часа и затем тщательно промойте до прозрачной воды. Это особенно важно для крахмалистых сортов: тогда рис не слипнется и при правильном приготовлении плов получится рассыпчатым. Можно приготовить отличный плов и из круглого риса, он такой тщательной промывки не требует. Пропаренный рис затем и приготовится быстрее. Морковь традиционно берется желтая, но подойдет и обычная, оранжевая. По весу — столько же, сколько мяса и риса. 3−4 штуки средних размеров нарежьте соломкой с сечением примерно в полсантиметра. Лук, 2−3 крупные головки, нарежьте полукольцами. Чеснок, 2−3 головки средних размеров, очистите от верхнего слоя шелухи, но не более того, если не хотите, чтобы он полностью распустился, растворился в плове. Зира, кориандр, черный перец и другие специи — по вкусу. Конечно же, соль. Примерно 120 граммов жира и 120 мл растительного масла, или 250 граммов чего-то одного — для зирвака, но о нем поговорим ниже.