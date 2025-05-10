В Атырау прибыл многоцелевой самолёт для спасателей

Церемония передачи прошла в торжественной обстановке с участием акима Серика Шапкенова и министра по ЧС Чингиса Аринова.
Весной прошлого года Атырауская область столкнулась с серьезными вызовами в условиях режима чрезвычайной ситуации. Этот опыт стал для нас важным уроком и напоминанием о необходимости постоянной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Новая техника значительно расширит возможности в оперативном реагировании.
L-410 NG вмещает до 19 человек или почти 2 тонны груза, разгоняется до 417 км/ч и уверенно работает в температурном диапазоне от −50 до +50 градусов. Благодаря короткой взлетной полосе в 500 метров самолет может садиться даже на небольших площадках, что особенно важно в отдалённых районах.
На борту — всё для спасения жизней: современное медоборудование, носилки и возможность установки систем жизнеобеспечения. Это делает самолет универсальным — его можно использовать как для перевозки людей и техники, так и в качестве «летающей скорой помощи».
Прежде чем приступить к работе, экипаж прошел подготовку в Чехии на заводе-производителе Omnipol. Лётчики не только отточили управление новым самолётом, но и освоили техническое обслуживание машины.