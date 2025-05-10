В Атырау прибыл многоцелевой самолёт для спасателей

L-410 NG вмещает до 19 человек или почти 2 тонны груза, разгоняется до 417 км/ч и уверенно работает в температурном диапазоне от −50 до +50 градусов. Благодаря короткой взлетной полосе в 500 метров самолет может садиться даже на небольших площадках, что особенно важно в отдалённых районах.