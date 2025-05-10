В Ростовской области 10 мая прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщается на сайте МЧС региона. По данным Росгидромета, повышенная пожароопасность (5 класса) ожидается в северо-западных районах области. Донские спасатели просят жителей не разводить костры, не бросать в лесу горящие окурки и спички, не выжигать сухую траву и камыш, быть предельно осторожными при обращении с огнем. В 90 процентах случаев ландшафтные пожары происходят из-за людской беспечности. Самая частая причина — травяные палы. Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается. Остановить распространение пламени, особенно в ветреный день, непросто. В случае такого пожара нужно срочно звонить по телефонам: с мобильного «101», со стационарного «01».