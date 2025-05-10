Пять причин: почему не стоит делать покупки на маркетплейсах в кредит и рассрочку

В современном обществе приобрести любой товар не выходя из дома стало максимально просто. Достаточно посетить известные маркетплейсы. Тем более что на подобных платформах каждый человек сейчас может купить товар в кредит или рассрочку, самостоятельно оформив соответствующие экономические отношения. Однако торопиться с таким решением все-таки не стоит. Юрист по гражданско-правовым отношениям, общественный деятель Илона Гуськова в беседе с «ВМ» назвала пять причин, по которым покупка товаров на маркетплейсах в кредит или рассрочку может быть невыгодной.
Пять причин.
Переплата из-за процентов.
Как рассказала эксперт, кредит почти всегда подразумевает проценты, которые могут быть высокими, особенно у небанковских организаций.
— Если говорить про рассрочку, иногда она оформляется беспроцентной, но если повнимательнее рассмотреть предлагаемые условия, то на практике проценты часто оказываются скрытыми и уже заложенными в стоимость товара. Другими словами, магазин намеренно повышает цену для материальной компенсации, — объяснила юрист.
Дополнительные комиссии или страховки.
Нередко банки и кредитные сервисы незаметно навязывают страховки, платное обслуживание или другие скрытые платежи, предостерегла специалист.
— Особенно это часто вскрывается, когда покупатель хочет вернуть товар. Здесь стоит понимать, что в случае отказа процентная ставка сильно возрастает, на столь важный момент стоит обращать внимание заранее, — подчеркнула Гуськова.
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Риск импульсивных покупок.
Легкость оформления кредита или рассрочки провоцирует многих граждан на спонтанные траты для приобретения ненужных вещей, считает эксперт.
— Вот почему так важно действовать с холодной головой и трезвым разумом. По итогам импульсивных покупок в кредит или рассрочку на маркетплейсах некоторые люди оказываются в долгах из-за купленных товаров, без которых можно было обойтись, — заметила собеседница «ВМ».
Ограничения и штрафы.
Просрочка платежа ведет к пени, увеличению процентов и испорченной кредитной истории, напомнила юрист. Некоторые магазины блокируют возможность возврата товара, приобретенного в рассрочку, поэтому, прежде чем брать какую-то вещь, необходимо четко определиться с тем, действительно ли она необходима, а также помнить о сопутствующих рисках.
Альтернативы выгоднее.
Если хорошенько подумать, накопив деньги, вам удастся купить тот же самый товар дешевле, например, во время распродаж, предложила эксперт. Кроме того, аналогичные вещи могут быть выгоднее на другом маркетплейсе или в офлайн-магазине по специальным акциям.
— Не стремитесь приобретать товары по долговым обязательствам, — посоветовала Гуськова.
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Когда рассрочка и кредит на маркетплейсах оправдывают себя.
По мнению специалиста, рассрочки и кредиты на маркетплейсах или в офлайн-магазинах оправдывают себя только в случае срочной и необходимой покупки, например, когда сломалась бытовая техника, без которой никак не обойтись (холодильник, стиральная машинка и так далее).
— Если вы сразу не можете купить товар по полной цене или когда деньги есть, но какую-то часть хочется сохранить в обороте, действительно, удобно взять товар в кредит или рассрочку, но только при условии отсутствия скрытых переплат, — подчеркнула юрист.
Покупать в кредит или рассрочку на маркетплейсах и в обычных магазинах стоит лишь после тщательного расчета переплаты и оценки реальной необходимости товара, отметила собеседница «ВМ». В большинстве случаев выгоднее накопить и купить без долгов, потому что очень часто потом граждане сталкиваются с проблемой возврата в случае брака или поломки вещи.
— Если ваши права нарушаются, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор и быть готовыми к судебным разбирательствам. Однако помните, что для того чтобы доказать свою правду, придется потратиться на оплату услуг юриста, поэтому, прежде чем приобретать товары в кредит или в рассрочку, хорошо подумайте, а нужно ли это, — заключила юрист.
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