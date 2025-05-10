Пять причин: почему не стоит делать покупки на маркетплейсах в кредит и рассрочку

В современном обществе приобрести любой товар не выходя из дома стало максимально просто. Достаточно посетить известные маркетплейсы. Тем более что на подобных платформах каждый человек сейчас может купить товар в кредит или рассрочку, самостоятельно оформив соответствующие экономические отношения. Однако торопиться с таким решением все-таки не стоит. Юрист по гражданско-правовым отношениям, общественный деятель Илона Гуськова в беседе с «ВМ» назвала пять причин, по которым покупка товаров на маркетплейсах в кредит или рассрочку может быть невыгодной.