Специалисты поездов здоровья в Башкирии выявили подозрение на рак у 14 пациентов

В текущем году в отдаленных районах Башкирии специалисты поездов здоровья провели более 19 128 приемов пациентов и 4 650 обследований, в том числе 3 032 флюорографии и 1 6113 маммографий. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.