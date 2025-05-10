Специалисты поездов здоровья в Башкирии выявили подозрение на рак у 14 пациентов

В текущем году в отдаленных районах Башкирии специалисты поездов здоровья провели более 19 128 приемов пациентов и 4 650 обследований, в том числе 3 032 флюорографии и 1 6113 маммографий. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
— У 229 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 435 — повышенный уровень холестерина, у 832 — повышенное артериальное давление, у 794 — избыточный вес, — отметили в Минздраве.
Передвижные бригады врачей впервые выявили 990 заболеваний, больше половины из которых — социально-значимые. У 14 человек заподозрили рак, у 27 — сахарный диабет.
График движения поездов здоровья можно посмотреть на сайте Минздрава — вот ссылка.
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