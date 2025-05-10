Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты поездов здоровья в Башкирии выявили подозрение на рак у 14 пациентов

Поезда здоровья в Башкирии приняли более 19,1 тыс. пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в отдаленных районах Башкирии специалисты поездов здоровья провели более 19 128 приемов пациентов и 4 650 обследований, в том числе 3 032 флюорографии и 1 6113 маммографий. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

— У 229 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 435 — повышенный уровень холестерина, у 832 — повышенное артериальное давление, у 794 — избыточный вес, — отметили в Минздраве.

Передвижные бригады врачей впервые выявили 990 заболеваний, больше половины из которых — социально-значимые. У 14 человек заподозрили рак, у 27 — сахарный диабет.

График движения поездов здоровья можно посмотреть на сайте Минздрава — вот ссылка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.