Новосибирцы могут оформить разрешение на охоту онлайн

В Новосибирской области охотники могут в формате онлайн получить разрешение на добычу сибирской косули и лося. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
Это сделано для удобства охотников из отдаленных районов области, которым больше не придется лично приезжать в Новосибирск для оформления документов. Теперь любой желающий может сделать это через госуслуги. Прием электронных заявлений будет открыт с 12 мая.
Для разрешения на охоту достаточно заключить с министерством договор, написав заявление на выполнение соответствующих работ. Подать его можно в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.