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Новосибирцы могут оформить разрешение на охоту онлайн

Так можно получить разрешение на добычу косули и лося.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области охотники могут в формате онлайн получить разрешение на добычу сибирской косули и лося. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Это сделано для удобства охотников из отдаленных районов области, которым больше не придется лично приезжать в Новосибирск для оформления документов. Теперь любой желающий может сделать это через госуслуги. Прием электронных заявлений будет открыт с 12 мая.

Для разрешения на охоту достаточно заключить с министерством договор, написав заявление на выполнение соответствующих работ. Подать его можно в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.