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В Новосибирске работает единый реестр воинских повесток

Для доступа в реестр нужно иметь личный кабинет на Госуслугах и отечественный браузер.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске начал работу сайт единой системы воинского учета. Теперь военкоматы могут не разыскивать призывника, чтобы лично вручить им повестку. Теперь законодательству достаточно разместить электронный документ на специальном портале. Через 7 дней повестка считает врученной.

Для доступа в реестр нужно иметь личный кабинет на Госуслугах и отечественный браузер. Отсутствие у призывника браузера или личного кабинета не считается уважительной причиной.

Если призывник не выполнил предписанное повесткой, то попадет под ряд ограничений: запрет на регистрацию автомобиля и невозможность получить кредит. Также будет автоматический запрет на выезд за границу.