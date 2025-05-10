В Новосибирске работает единый реестр воинских повесток

В Новосибирске начал работу сайт единой системы воинского учета. Теперь военкоматы могут не разыскивать призывника, чтобы лично вручить им повестку. Теперь законодательству достаточно разместить электронный документ на специальном портале. Через 7 дней повестка считает врученной.
Для доступа в реестр нужно иметь личный кабинет на Госуслугах и отечественный браузер. Отсутствие у призывника браузера или личного кабинета не считается уважительной причиной.
Если призывник не выполнил предписанное повесткой, то попадет под ряд ограничений: запрет на регистрацию автомобиля и невозможность получить кредит. Также будет автоматический запрет на выезд за границу.