Был не готов. Как из-за ошибки пилота погиб губернатор Иркутской области

Шестнадцать лет назад, 10 мая 2009 года в авиакатастрофе вертолёта Bell 407 RA-01895 недалеко от Байкала погибли тогдашний губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, командир воздушного судна и ещё двое пассажиров. Подробности вспоминает irk.aif.ru.
Замена пилота.
Согласно материалам расследования Межгосударственного авиационного комитета, принадлежавший частному лицу вертолёт Bell-407 RA-01895 7 мая 2009 года перегнали с аэродорома Иркутского авиазавода на необорудованную и незарегистрированную площадку вблизи дома губернатора в «Ангарских Хуторах». Кстати, позднее собственник вертолёта заявит, что он никому не давал разрешения на выполнение полётов на Bell-407 RA-01895. Согласно его показаниям, вертолёт с его разрешения был доставлен в Иркутск только с целью презентации и показа.
В этот же день, 7 мая, без дополнительной заявки в органы организации воздушного движения, состоялось несколько полётов вокруг «Ангарских Хуторов» с губернатором на борту.
Выполнявший эти полёты пилот на следующий день, 8 мая, прибыл в Восточно-Сибирское МТУ Росавиации, чтобы получить разрешение. Документы на вертолёт и личные документы лётчика были в порядке — сертификат лётной годности воздушного судна действовал до 6 мая 2011 года, а свидетельство коммерческого пилота — до 10 июля 2009 года. Допуск для выполнения полетов на вертолёте Bell—407 у него также имелся. А вот доверенности на право полётов от владельца, страховых документов, договоров на базирование и техническое обслуживание вертолёта не было. Несмотря на это, руководитель ведомства разрешил выполнение полётов.
Однако в роковом рейсе, который произойдёт буквально через день, командиром воздушного судна будет совершенно другой человек, который 8 мая прибыл из Москвы в Иркутск. Получивший разрешение пилот рекомендовал его губернатору Есиповскому вместо себя. Как позднее установит расследование МАК, лётное свидетельство пилота- «заменителя» было просрочено почти на два года — его срок действия истёк в октябре 2007 года. Не было в нём и сведений о допуске к полётам на Bell-407.
Чтобы попрактиковаться, в тот же день прибывший из Москвы лётчик совершил полёт на вертолёте вместе с первым пилотом — они выполнили несколько посадок на площадки, подобранные с воздуха. Также вечером 8 мая Bell-407 совершил из «Ангарских Хуторов» рейс в хозяйство «Даниловка» и обратно, причём, по показаниям помощника губернатора, вертолёт в воздухе пилотировал сам Есиповский, находясь на правом кресле командира.
На охоту в День Победы?
Всё это было подготовкой к охоте, на которую губернатор Игорь Есиповский собирался отправиться в урочище Мольты вместе ещё с двумя людьми вечером 9 мая. Лицензии на охоту у него имелись. Руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области сообщил командиру воздушного судна координаты места посадки вертолёта вблизи посёлка Кочергат в Иркутском районе, и тот ввёл эти данные в GPS.
После торжеств в честь Дня Победы в Иркутске Игорь Есиповский прибыл в свою резиденцию. В вертолёт загрузили три охотничьих ружья в чехлах, боеприпасы и продукты питания. На часах было 17 часов 15 минут. Есиповский занял правое пилотское сиденье в Bell-407, московский лётчик — левое, а сопровождающие губернатора расположились на пассажирских местах. Ожидалось, что обратно в «Ангарские Хутора» они вернутся в 21:00.
Через 25 минут вертолёт с губернатором на борту приземлился на площадке близ Кочергата. Поужинав, охотники отправились в тайгу, а охранник и командир воздушного судна остались их ждать. Губернатор и его гость вернулись значительно позже, чем запланировали — уже стемнело. Погрузив оружие в вертолёт, Игорь Есиповский занял левое кресло в кабине, а на правое кресло командира сел московский пилот. Около полуночи Bell-407 взлетел с таёжной площадки, светя фарой. Набрав высоту, пилот выключил свет. На радиосвязь с диспетчером после этого он не выходил, о взлёте, направлении и высоте полёта, а также пункте назначения не докладывал.
В «Ангарские хутора» вертолёт с губернатором не вернулся.
Полуночная катастрофа.
Утром 10 мая родственники Игоря Есиповского обратились в МЧС. Искать вертолёт спасатели отправились как с воздуха, так и наземными группами. Место катастрофы удалось обнаружить в 17 часов 50 минут: полностью разрушенный и сгоревший Bell-407 находился вблизи урочища Малышкино на высоте 722 метров над уровнем моря. Пилот и все пассажиры на борту погибли. Выяснилось, что уклонение от маршрута полёта составило 13 километров.
По данным МАК, крушение произошло около 00 часов 13 минут 10 мая. Установлено, что вертолет на высоте около 18 метров при выполнении манёвра с левым креном столкнулся левой лыжей шасси с деревьями толщиной до 25 сантиметров, что привело к дальнейшему увеличению крена до 45 градусов и более, и интенсивному снижению. На удалении 18 метров от места соударения с кронами деревьев, вертолёт на скорости около 120 километров в час столкнулся с поверхностью земли, разрушился и сгорел.
12 мая 2009 года в Иркутской области было объявлено днём траура.
Кто ты, пилот?
Мужчине, оказавшемуся в роли командира вертолёта, на момент трагедии было 56 лет. В 1973 году он окончил экстерном Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, после чего проходил службу в Министерстве обороны РФ. Военную службу закончил в 1994 году на вертолёте Ми-6, в должности командира авиационной эскадрильи. За время службы он летал на вертолетах Ми-1 и Ми-6, а после увольнения из рядов воздушных сил выполнял полёты в системе Федерации любителей авиации. Однако свидетельство пилота-любителя мужчина получил только в апреле 2007 года.
Фирма Bell Helicopter на запрос МАК ответила, что ни погибший пилот, ни его коллега, первоначально получивший разрешение на полёты 8−9 мая, не проходили подготовку по управлению вертолётами данной модификации. При этом в России учебных центров по подготовке пилотов на Bell-407 и другие модификации вертолётов этой фирмы на момент проведения расследования не было в принципе.
Не было в документах погибшего лётчика никаких сведений и о допуске к полётам с подбором площадок с воздуха в равнинной, холмистой и горной местности, допуске к ночным полётам и полётам по приборам. А ведь роковой рейс состоялся именно в таких условиях.
«Учитывая изложенное, Комиссия делает общий вывод, что по представленным документам уровень подготовки КВС на вертолет типа Bell-407 не соответствовал установленным требованиям и не позволял ему безопасно выполнять полеты в районе Иркутска», — говорится в расследовании МАК.
Судебно-химическая экспертиза выявила этиловый алкоголь в мышечной ткани из фрагментов тела пилота. Однако его содержание было небольшим — 0,3 и 0,24 промилле. Согласно приказу Минздрава от 14 июля 2003 года «О медицинскомосвидетельствовании на состояние алкогольного опьянения», об алкогольном опьянении свидетельствует содержание алкоголя в крови от 0,5 промилле и выше, а всё что ниже указанной величины — приравнивается к физиологической норме. К тому же, по свидетельским показаниям встречавших экипаж вертолёта в Кочергате, ни охранник губернатора, ни пилот не употребляли алкоголь ни за ужином, ни после него. Кстати, в останках Игоря Есиповского и его гостя экспертиза алкоголя не обнаружила вообще.
К вертолёту и погоде претензий нет.
Разбившийся 10 мая 2009 года вертолёт Bell-407 был собран в 2006 году. В том же году частное лицо приобрело его у компании Bell Helicopter. В процессе выполнения полетов в феврале 2007 года было допущено превышение эксплуатационного ограничения по крутящему моменту (ограничение — 105%, фактически — 122%). В связи с этим в июле-октябре 2008 года сертифицированная фирма провела ремонт и техническое обслуживание вертолёта в полном объёме. Оперативное ТО с картой смазки было выполнено 22 апреля 2009 года. Вертолёт хранился в ангаре на Иркутском авиационном заводе и согласно документам, было полностью исправен технически. Топливо, которым его заправили перед вылетом из «Ангарских Хуторов», также признано кондиционным.
Что касается метеоусловий, то на момент авиапроисшествия они были хорошими: скорость ветра составляла от 5 до 7 метров в секунду, видимость — 10 километров, высота нижней границы облачности — 600 метров от поверхносит земли, температура воздуха около 8 градусов Цельсия. А вот на следующий день, во время поисково-спасательных работ, погода ухудшилась: ветер усилился, похолодало, отмечались ливневые осадки и частая кучево-дождевая облачность.
Расследование авиакатастрофы в урочище Малышкино МАК завершил в декабре 2009 года. Примечательно, что в этом же году — в самом его начале, 9 января, произошло аналогичное происшествие в республике Горный Алтай: в районе Кош-Агача при крушении вертолёта погибли высокопоставленные чиновники.