Был не готов. Как из-за ошибки пилота погиб губернатор Иркутской области

Судебно-химическая экспертиза выявила этиловый алкоголь в мышечной ткани из фрагментов тела пилота. Однако его содержание было небольшим — 0,3 и 0,24 промилле. Согласно приказу Минздрава от 14 июля 2003 года «О медицинскомосвидетельствовании на состояние алкогольного опьянения», об алкогольном опьянении свидетельствует содержание алкоголя в крови от 0,5 промилле и выше, а всё что ниже указанной величины — приравнивается к физиологической норме. К тому же, по свидетельским показаниям встречавших экипаж вертолёта в Кочергате, ни охранник губернатора, ни пилот не употребляли алкоголь ни за ужином, ни после него. Кстати, в останках Игоря Есиповского и его гостя экспертиза алкоголя не обнаружила вообще.