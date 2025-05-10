В Туве сотрудник МЧС удержал девушку от падения в Енисей

9 мая водитель Пожарно-спасательной части № 22 по охране Кызыла Аганак Саая в свой выходной спас человека от падения с моста через Енисей.
Около 11:30 по местному времени он с супругой ехал по семейным делам на личной машине и увидел, как за перила моста с трудом держится девушка. Она могла сорваться и упасть в воду в любой момент.
Мужчина остановил автомобиль, и супруги бросились на помощь. Им удалось удержать незнакомку, втащить ее на тротуар и отвести в сторону на безопасное расстояние.
Сотрудник МЧС вызвал экстренные службы и передал спасенную специалистам.