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В Туве сотрудник МЧС удержал девушку от падения в Енисей

Водитель МЧС спас чуть не выпавшую с моста жительницу Кызыла.

Источник: МЧС РФ

9 мая водитель Пожарно-спасательной части № 22 по охране Кызыла Аганак Саая в свой выходной спас человека от падения с моста через Енисей.

Около 11:30 по местному времени он с супругой ехал по семейным делам на личной машине и увидел, как за перила моста с трудом держится девушка. Она могла сорваться и упасть в воду в любой момент.

Мужчина остановил автомобиль, и супруги бросились на помощь. Им удалось удержать незнакомку, втащить ее на тротуар и отвести в сторону на безопасное расстояние.

Сотрудник МЧС вызвал экстренные службы и передал спасенную специалистам.