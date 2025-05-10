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Омичей ждет длительный период недомогания

На Омскую область надвигается длительный период геомагнитных возмущений.

Источник: ESA

В прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, актуальном на субботу, 10 мая 2025 года, фигурирует длительный, по оценке автора, период геомагнитных возмущений. Специалисты полагают, что нестандартная геомагнитная активность будет наблюдаться на протяжении 4 дней подряд, начиная с воскресенья, 18 мая 2025 года. При этом даже на пиковых значениях происходящее нельзя будет отнести к магнитной буре, следует из прогноза ученых.

Стоит отметить, что ближайший период магнитных бурь спрогнозирован на 28 и 29 мая, а позднее — на 1 июня 2025 года.

Напомним, в этот период возможны обострения хронических заболеваний, также особо восприимчивые люди могут ощущать последствия скачков артериального давления.