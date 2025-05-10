«Никто мне не запретит»: пьяный мужчина взял байк у сына и устроил ДТП, не признав вину

Сегодня утром, 10 мая, на Цементо-заводской улице в Комсомольске-на-Амуре 41-летний мужчина, управляя кроссовым мотоциклом Kayo K1 250 MX, не справился с управлением и опрокинул технику, получив травмы. По данным ОБ ДПС, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — алкотестер показал 2,5 миллиграмма на литр, что значительно превышает допустимую норму. Кроме того, у него не было водительского удостоверения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мотоцикл мужчина приобрел для своего совершеннолетнего сына, однако в состоянии опьянения после семейного конфликта решил прокатиться. Нарушитель заявил, что не считает свои действия противозаконными, так как «никто не может ему запретить».
Госавтоинспекция напоминает, что питбайки и кроссовые мотоциклы предназначены только для спортивных трасс, а их использование на дорогах общего пользования запрещено. В отношении водителя составлен административный материал.