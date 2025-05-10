В Воронеже временно изменят 14 автобусных маршрутов 11 мая

Изменения связаны с проведением мероприятий и касаются маршрутов № 12, 17, 20, 23, 24, 40, 52, 54, 66, 70, С70, 72, 88 и 95. Транспорт будет следовать по изменённым улицам, в том числе Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, Матросова, бульвару Пионеров и другим.