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В Воронеже временно изменят 14 автобусных маршрутов 11 мая

В воскресенье, 11 мая, с 8:00 утра в Воронеже временно изменится схема движения для 14 автобусных маршрутов.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в едином операторе городских пассажирских перевозок.

Изменения связаны с проведением мероприятий и касаются маршрутов № 12, 17, 20, 23, 24, 40, 52, 54, 66, 70, С70, 72, 88 и 95. Транспорт будет следовать по изменённым улицам, в том числе Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, Матросова, бульвару Пионеров и другим.

Новые маршруты:

  • Автобусы № 12, 54, 72 будут направляться от «Юго-Западного рынка» через улицы Героев Сибиряков, Пешестрелецкую, Домостроителей и Ворошилова.
  • Маршрут № 17 в прямом направлении будет следовать по бульвару Пионеров, а в обратном — через Матросова и Ворошилова.
  • Автобусы № 23 и 95 начнут движение с улицы Олеко Дундича с последующим выходом на Героев Сибиряков и Домостроителей.
  • На ряде маршрутов (включая № С70, 20, 40, 70, 88 и 52) в обе стороны изменится прохождение по улицам Матросова, Олеко Дундича и другим ключевым точкам.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять маршруты и закладывать дополнительное время на поездки.