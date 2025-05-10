В Воронеже временно изменят 14 автобусных маршрутов 11 мая

Об этом сообщили в едином операторе городских пассажирских перевозок.
Изменения связаны с проведением мероприятий и касаются маршрутов № 12, 17, 20, 23, 24, 40, 52, 54, 66, 70, С70, 72, 88 и 95. Транспорт будет следовать по изменённым улицам, в том числе Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова, Матросова, бульвару Пионеров и другим.
Новые маршруты:
- Автобусы № 12, 54, 72 будут направляться от «Юго-Западного рынка» через улицы Героев Сибиряков, Пешестрелецкую, Домостроителей и Ворошилова.
- Маршрут № 17 в прямом направлении будет следовать по бульвару Пионеров, а в обратном — через Матросова и Ворошилова.
- Автобусы № 23 и 95 начнут движение с улицы Олеко Дундича с последующим выходом на Героев Сибиряков и Домостроителей.
- На ряде маршрутов (включая № С70, 20, 40, 70, 88 и 52) в обе стороны изменится прохождение по улицам Матросова, Олеко Дундича и другим ключевым точкам.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять маршруты и закладывать дополнительное время на поездки.