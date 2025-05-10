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Документалка не для слабонервных — детям в школы: В Молдове набирает обороты скандал вокруг фильма о депортациях «Сибирь на костях»

Удалённый из интернета фильм «Сибирь на костях» теперь официально рекомендован школьникам: родители подали в суд, адвокат по правам ребёнка выступил «за».

Источник: Комсомольская правда

Документальный фильм «Сибирь из костей», удаленный из интернета из-за сцен крайней жестокости и насилия — это важный образовательный инструмент для формирования гражданских ценностей у молодежи.

Вы тоже в шоке? Это мнение адвоката по правам ребенка Василе Короя.

Правда, правозащитник для вида уточнил, что надо учитывать возрастные особенности детей при его показе в школах.

Напомним, группа родителей подала в суд на главу минобразования Дана Перчуна. Они потребовали отменить указ об обязательном показе фильма «Сибирь из костей».

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