В мае в Калининградский зоопарк привезут годовалого амурского тигра из Ростова-на-Дону

Жигер и его сестра Жанета появились на свет в апреле 2024 года в зоопарке Ростова-на-Дону. Их родители — пара амурских тигров Устин и Услада. После рождения детёнышей самка отказалась их кормить. Тигрят выхаживали зоологи и ветеринары, но Жанета не выжила.