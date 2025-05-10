В мае в Калининградский зоопарк привезут годовалого амурского тигра из Ростова-на-Дону

В Калининградский зоопарк привезут годовалого амурского тигра из Ростова-на-Дону. Животное по кличке Жигер доставят в регион в мае. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка Ростова-на-Дону.
«Близится время расставания с нашим тигрёнком. В мае самец переедет в Калининградский зоопарк, один из лучших в России, чтобы по программе сохранения вида создать пару и продолжить свой род», — говорится в сообщении.
Жигер и его сестра Жанета появились на свет в апреле 2024 года в зоопарке Ростова-на-Дону. Их родители — пара амурских тигров Устин и Услада. После рождения детёнышей самка отказалась их кормить. Тигрят выхаживали зоологи и ветеринары, но Жанета не выжила.
Ранее в Калининградском зоопарке рассказали, каких животных планируют привезти в 2025 году. Помимо тигра в учреждении появятся самки кошачьего лемура и шаровидного броненосца. В зоопарк также планируют привезти красных тегу, полярных сов, молодую самку краснорукого тамарина, пару агути и шпороносных черепах, группы мышей-малюток и голых землекопов.