Названа привычка родителей, разрушающая мозг детей

Причина вреда для детской психики, по мнению экспертов, скорее всего, в том, отвлекал ли гаджет родителя от общения с ребенком или нет. И залипание родителей в экраны мешает детям заниматься делами, которые могут развивать их когнитивный резерв. Игнорирование детей из-за гаджетов может приводить подрастающее поколение к разочарованию и развитию эгоизма.