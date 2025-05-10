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Дорогу в поселке Лесном на Куршской косе будут ремонтировать год

Работы начнутся ориентировочно через месяц.

Источник: Правительство Калининградской области

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области рассказали о предстоящем ремонте дороги в поселке Лесном на территории национального парка «Куршская коса».

Конкурсные процедуры завершены, подрядчик определен. Работы начнутся ориентировочно в конце мая — начале июня текущего года.

Подрядная организация разрабатывает проект организации дорожного движения на время проведения капремонта. Но уже заявлено, что во время ремонта дорога полностью перекрываться не будет.

— Ремонт затронет самый сложный участок дороги, проходящий через поселок Лесной. Для решения проблемы частых подтоплений дорожного полотна после дождей из-за отсутствия ливневой канализации будет обустроен дождеприемник закрытого типа. Он обеспечит отвод воды с проезжей части, — отметили в министерстве.

Работы будут включать полную замену слоев дорожного полотна.

Кроме этого, будет благоустроено две существующие автобусные остановки и появится новая — в районе въездного знака рыболовецкого совхоза «Труженик моря».

Завершение ремонта запланировано на май 2026 года.