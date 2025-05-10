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Мингорисполком заявил, что сверхнормативные дома в «Минск-Мире» обязуются сдать в первом полугодии

Мингорисполком: сверхнормативные дома «Минск-Мира» обязуются сдать в I полугодии.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников заявил, что сверхнормативные дома в «Минск-Мире» компания-застройщик обязуется сдать в первом полугодии. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

На прямую линию зампредседателя Мингорисполкома позвонили дольщики «Минск-Мира». Они пожаловались на задержку сдачи многоэтажного дома «Рим». В частности, звонившие озвучили, что компания-застройщик игнорирует поручения властей, а также не соблюдает сроки строительства.

Александр Черников озвучил, что встречи с представителями застройщика проводятся каждую неделю. На них, сказал заместитель главы Минска, звучит и информация об обращениях жителей столицы по данному вопросу.

— Компания взяла на себя обязательства завершить все сверхнормативные дома в первом полугодии 2025-го, — сообщил Черников.

Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.

А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.

Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.