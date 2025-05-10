Власти о переносе мусорной станции с ул. Туруханской: сроки назвать не можем

Жительница города пожаловалась губернатору, что в тёплые дни от станции исходил резкий запах. По её словам, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки уже ходят по парковке. Это была не единственная жалоба. Министерство отвечало пятерым жителям Калининграда.