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В Ростовской области за сутки потушили четыре техногенных пожара

В донском регионе 9 мая потушили четыре техногенных пожара, а днем ранее — восемь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки, 9 мая, потушили четыре техногенных пожара. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области. Кроме того, пожарные шесть раз выезжали на ДТП, чтобы ликвидировать их последствия.

За 8 мая техногенных пожаров было зарегистрировано вдвое больше, в то время как помощь спасателей при аварии понадобилась один раз.

Напомним, что 10 мая ожидается повышенная пожароопасность (5 класса). Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не разводить костры, не бросать в лесу горящие окурки и спички, не выжигать сухую траву и камыш, быть предельно осторожными при обращении с огнем. В случае пожара нужно звонить по телефонам: с мобильного «101», со стационарного «01».