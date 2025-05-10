В Ростовской области за сутки потушили четыре техногенных пожара

В Ростовской области за сутки, 9 мая, потушили четыре техногенных пожара. Об этом сообщает Управление МЧС России по Ростовской области. Кроме того, пожарные шесть раз выезжали на ДТП, чтобы ликвидировать их последствия.
За 8 мая техногенных пожаров было зарегистрировано вдвое больше, в то время как помощь спасателей при аварии понадобилась один раз.
Напомним, что 10 мая ожидается повышенная пожароопасность (5 класса). Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не разводить костры, не бросать в лесу горящие окурки и спички, не выжигать сухую траву и камыш, быть предельно осторожными при обращении с огнем. В случае пожара нужно звонить по телефонам: с мобильного «101», со стационарного «01».