В Ростовской области за сутки потушили четыре техногенных пожара

Напомним, что 10 мая ожидается повышенная пожароопасность (5 класса). Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не разводить костры, не бросать в лесу горящие окурки и спички, не выжигать сухую траву и камыш, быть предельно осторожными при обращении с огнем. В случае пожара нужно звонить по телефонам: с мобильного «101», со стационарного «01».