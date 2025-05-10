Врач назвала продукты, опасные для щитовидной железы

По словам специалиста, при заболеваниях щитовидной железы нужно максимально исключить продукты, которые оказывают системное неблагоприятное действие на организм. Это продукты с повышенным количеством трансжиров, консервантов, эмульгаторов, добавок, усиливающих вкус.
Также необходимо ограничить жареную пищу, копченую, слишком соленую.
Эти продукты вредны не только для людей с заболеваниями щитовидной железы, но и для полностью здорового организма. Они вызывают окислительный стресс, а также способствуют разрушению организма и обострению заболеваний щитовидной железы.
Кроме того, работу эндокринного органа нарушают крестоцветные продукты, такие как: капуста, редиска, редька.
Все они содержат глюкозинолаты и тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но это зависит от их количества в рационе питания. Совсем бояться этих овощей точно не стоит. Можно без опасений съесть салат из капусты и не переживать, что сразу же заблокируется синтез гормонов щитовидной железы. Однако эти продукты лучше не употреблять в сыром виде и не переедать их. Безусловно, если человек с заболеванием щитовидной железы будет съедать килограмм капусты в день, то это негативно скажется на работе данного органа и усугубит течение болезни.
По словам Соломатиной, при аутоиммунном тиреоидите не рекомендуется есть йодосодержащие продукты, такие как водоросли и морскую рыбу. Также бывает, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы развиваются совместно с другими проблемами, такими как непереносимость глютена. Поэтому, отметила Соломатина, нужно ограничить хлебобулочные изделия в рационе питания.
На сегодняшний день глютен добавляют практически во все хлебобулочные изделия в качестве улучшителя вкуса, чтобы придать хорошую текстуру продуктам. Если есть его в большом количестве, то глютен может негативно повлиять на течение заболеваний щитовидной железы.
По мнению диетолога, также важно помнить, что «возбуждающие» продукты нужно употреблять в ограниченном количестве. Среди них: крепкий кофе, острая пища, специи.
Особенно при перепадах настроения, тревожности, нервозности и бессоннице, которые часто сопровождают заболевание щитовидной железы. А если у человека есть гипотиреоз, склонность к лишнему весу, то нужно убрать из рациона продукты с повышенной калорийностью и высоким содержанием жиров.