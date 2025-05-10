Врач назвала продукты, опасные для щитовидной железы

Все они содержат глюкозинолаты и тормозят выработку гормонов щитовидной железы. Но это зависит от их количества в рационе питания. Совсем бояться этих овощей точно не стоит. Можно без опасений съесть салат из капусты и не переживать, что сразу же заблокируется синтез гормонов щитовидной железы. Однако эти продукты лучше не употреблять в сыром виде и не переедать их. Безусловно, если человек с заболеванием щитовидной железы будет съедать килограмм капусты в день, то это негативно скажется на работе данного органа и усугубит течение болезни.