В колонне Марша Победы в Кишиневе прошли и молдавские поисковики

Он подчеркнул, что поисковикам такая честь выпала совсем не случайно.
Эти ребята на протяжении многих лет, не разгибая спины, ищут на бывших полях войны погибших солдат, восстанавливают памятники советским воинам, берегут память. Нет ничего надежней в этой жизни, чем видеть впереди себя широкую спину товарища, несущего знамя.
Он рассказал, что копию Знамени Победы было доверено нести заместителю командира поискового отряда «Август», участнику международных экспедиций в Польше, Украине и России Руслану Панфили. Копию Знамени Освобождения Кишинева нес заместитель руководителя Русского историко- патриотического клуба Сергей Фреюк, внук Героя Советского Союза. Знамя Поискового движения Молдовы доверили поисковику отряда «Август» Николаю Макаренко.
Третьего мая на Шерпенском плацдарме состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 22 красноармейцев, погибших при освобождении Молдавии. Павшие герои обнаружены в ходе поисковых экспедиций отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба в 2024—2025 годах.
За минувший год при помощи и содействии участников поисковых экспедиций было обнаружено и передано для уничтожения саперам Национальной армии свыше 2500 взрывоопасных предметов — мин, снарядов, гранат, патронов.
Также за 2024 год в результате архивных поисковых работ восстановлены и уточнены списки на братских могилах в селах Дороцкое и Кошница Дубоссарского района, это в общей сложности более 4000 имен солдат и офицеров РККА.