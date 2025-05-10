В Ростовской области стала известна пятерка самых дефицитных специалистов

Стали известны самые дефицитные работники в Ростовской области. ТОП-5 таких специалистов назвали эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.
В апреле 2025 года в донском регионе зафиксирована нехватка дворников, пекарей, кондитеров, поваров, продавцов, врачей. Острее всего дефицит наблюдается в розничной торговле, медицине и фармацевтике.
— Дефицит кадров в розничной торговле наблюдается в течение как минимум последних 5−6 лет, особенно сильным он был в прошлом году. В начале этого года на Дону по-прежнему отмечается кадровый голод в торговле, особенно среди вакансий товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров, мерчандайзеров, — отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
По словам эксперта, решить проблему повышением зарплаты, как в прошлые годы, вряд ли получится. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы. В 2025-м прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся.