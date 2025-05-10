В Ростовской области стала известна пятерка самых дефицитных специалистов

— Дефицит кадров в розничной торговле наблюдается в течение как минимум последних 5−6 лет, особенно сильным он был в прошлом году. В начале этого года на Дону по-прежнему отмечается кадровый голод в торговле, особенно среди вакансий товароведов, продавцов, поваров, пекарей и кондитеров, мерчандайзеров, — отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.