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Жителей Омской области предупредили о перебоях телевещания на следующей неделе

Проблемы с передачей сигнала коснутся четырех населенных пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Омский ОРТПЦ сообщил о временных отключениях телетрансляции в четырех населенных пунктах Омской области в период с 12 по 18 мая 2025 года.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, причиной перебоев станут плановые технические работы.

График отключений:

12 мая (понедельник), 10:00 — 11:00: Деревня Летние, Усть-Ишимский район.

13 мая (вторник), 11:00 — 17:00: Деревня Михайловка.

14 мая (среда), 11:00 — 17:00: Село Щербаки, Саргатский район.

15 мая (четверг), 09:00 — 15:00: Село Саргатское, Саргатский район.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендуется учитывать данную информацию при планировании просмотра телепередач.

Ранее мы писали, что сотни пассажиров «застряли» в омском аэропорту 8 мая.