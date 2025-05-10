Жителей Омской области предупредили о перебоях телевещания на следующей неделе

Омский ОРТПЦ сообщил о временных отключениях телетрансляции в четырех населенных пунктах Омской области в период с 12 по 18 мая 2025 года.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, причиной перебоев станут плановые технические работы.
График отключений:
12 мая (понедельник), 10:00 — 11:00: Деревня Летние, Усть-Ишимский район.
13 мая (вторник), 11:00 — 17:00: Деревня Михайловка.
14 мая (среда), 11:00 — 17:00: Село Щербаки, Саргатский район.
15 мая (четверг), 09:00 — 15:00: Село Саргатское, Саргатский район.
Жителям указанных населенных пунктов рекомендуется учитывать данную информацию при планировании просмотра телепередач.
Ранее мы писали, что сотни пассажиров «застряли» в омском аэропорту 8 мая.