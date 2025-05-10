Плановые отключения электричества возобновятся в Воронежской области с 15 мая

Ограничения в подаче электричества связаны с проведением плановых работ. Специалисты будут заниматься текущим ремонтом оборудования, модернизацией на объектах инфраструктуры, строительством новых ЛЭП.
Света не будет в период с 8.00 до 17.00. Точный график отключений можно найти на сайте поставщика.
Также после майских праздников возобновятся и отключения горячего водоснабжения. Уточнить, когда не будет воды в конкретном доме можно на сайте «Квадры». В этом году отключения традиционно пройдут в три этапа. Первый придется на апрель-май, второй — на июнь-июль (самый продолжительный) и третий — на август.