Плановые отключения электричества возобновятся в Воронежской области с 15 мая

Также после майских праздников возобновятся и отключения горячего водоснабжения. Уточнить, когда не будет воды в конкретном доме можно на сайте «Квадры». В этом году отключения традиционно пройдут в три этапа. Первый придется на апрель-май, второй — на июнь-июль (самый продолжительный) и третий — на август.