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Плановые отключения электричества возобновятся в Воронежской области с 15 мая

Жители населенных пунктов в Аннинском, Богучарском, Воробьевском и Ольховатском районах останутся без света в четверг, 15 мая. Об этом предупреждают энергетики.

Ограничения в подаче электричества связаны с проведением плановых работ. Специалисты будут заниматься текущим ремонтом оборудования, модернизацией на объектах инфраструктуры, строительством новых ЛЭП.

Света не будет в период с 8.00 до 17.00. Точный график отключений можно найти на сайте поставщика.

Также после майских праздников возобновятся и отключения горячего водоснабжения. Уточнить, когда не будет воды в конкретном доме можно на сайте «Квадры». В этом году отключения традиционно пройдут в три этапа. Первый придется на апрель-май, второй — на июнь-июль (самый продолжительный) и третий — на август.