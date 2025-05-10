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В Геленджике открыли Аллею Героев

Мемориальный комплекс «Аллея Героев» открыли в Геленджике в День Победы.

Источник: Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик

В Геленджике открыли Аллею Героев. Торжественная церемония прошла в День Победы.

Мемориальный комплекс начали создавать в 2019 году. На территории аллеи захоронены участники Великой Отечественной войны.

В год начала создания комплекса на этом месте был народный артист СССР, символ «Бессмертного полка» Василий Лановой.

«И тогда он сказал простые, но очень глубокие слова: “Наследники Великой Победы — берегите Родину”. Именно в этих словах — весь смысл нашей работы. Уверен, что пройдут годы и это место станет точкой притяжения для всех, кто с уважением и благодарностью относится к подвигу солдат Великой Отечественной войны. Вечная слава героям», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что в Геленджике более 400 человек присоединились к «Забегу памяти».