В Геленджике открыли Аллею Героев. Торжественная церемония прошла в День Победы.
Мемориальный комплекс начали создавать в 2019 году. На территории аллеи захоронены участники Великой Отечественной войны.
В год начала создания комплекса на этом месте был народный артист СССР, символ «Бессмертного полка» Василий Лановой.
«И тогда он сказал простые, но очень глубокие слова: “Наследники Великой Победы — берегите Родину”. Именно в этих словах — весь смысл нашей работы. Уверен, что пройдут годы и это место станет точкой притяжения для всех, кто с уважением и благодарностью относится к подвигу солдат Великой Отечественной войны. Вечная слава героям», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что в Геленджике более 400 человек присоединились к «Забегу памяти».