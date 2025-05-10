В Геленджике открыли Аллею Героев

«И тогда он сказал простые, но очень глубокие слова: “Наследники Великой Победы — берегите Родину”. Именно в этих словах — весь смысл нашей работы. Уверен, что пройдут годы и это место станет точкой притяжения для всех, кто с уважением и благодарностью относится к подвигу солдат Великой Отечественной войны. Вечная слава героям», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.