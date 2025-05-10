Это самый высокий показатель за последние четыре года. В сельской местности ситуация ещё хуже: почти 43% людей не могут удовлетворить базовые жизненные потребности. Эти цифры отражают устойчивую и крайне болезненную тенденцию: с 2021 года бедность растёт из года в год, несмотря на внешние похвалы и реформы.
По данным Национального бюро статистики, даже в городах уровень бедности почти удвоился — с 11,9% в 2021 году до 21,6% в 2024-м. Эксперты связывают это не только с объективными экономическими проблемами, но и с волной подорожаний, в первую очередь — на энергоносители, продукты и базовые услуги. Начало 2025 года тоже началось с очередного витка роста цен, что только усугубляет ситуацию.
Политолог и социолог Дору Петруци прямо говорит о разрыве между внешней риторикой и внутренней реальностью. По его словам, на фоне растущей бедности молдаван «партнёры по развитию» продолжают хвалить страну за реформы и европейский курс. Однако простые граждане — особенно в селах — не видят ни результатов этих реформ, ни улучшения качества жизни.
Возникает острый вопрос: кто на самом деле выигрывает от реформ и интеграции? Пока правительство акцентирует внимание на международной поддержке и политических успехах, внутри страны растёт социальная тревога и недоверие к системе, не способной защитить самых уязвимых.