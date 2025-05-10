Абсолютная бедность в Молдове: каждый третий живёт за чертой выживания

По данным Национального бюро статистики, даже в городах уровень бедности почти удвоился — с 11,9% в 2021 году до 21,6% в 2024-м. Эксперты связывают это не только с объективными экономическими проблемами, но и с волной подорожаний, в первую очередь — на энергоносители, продукты и базовые услуги. Начало 2025 года тоже началось с очередного витка роста цен, что только усугубляет ситуацию.