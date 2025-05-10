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«МК в Питере» побывал в гостях у льва-долгожителя: фоторепортаж

Лев Адам из Ленинградского зоопарка 10 мая празднует свое 19-летие. По человеческим меркам ему уже почти 90 лет. В дикой природе его сородичи живут в среднем 15 лет, а в зоопарках — 20.

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Корреспондент «МК в Питере» встретился с главным обитателем зоопарка и узнал, как проходит его день.

Адам приехал в Петербург шестимесячным котенком. Быстро привыкнув к новому дому, он встретил львицу Таисию. У пары появилось шесть детенышей, которых потом раздали в другие зоопарки. Родители остались вместе.

Каждое утро в 7:00 царь зверей Ленинградского зоопарка пробуждается и приветствует мир рыком. После уборки вольера он пьет воду и навещает подругу. Большую часть дня пара спит, отдыхает или играет. Адам поддерживает форму, ежедневно съедая 10 килограммов мяса. Лев занимается спортом, когда ему хочется. Он с радостью выполняет развивающие упражнения и берет корм из рук зоолога.

Однако у царя зверей сегодня особенный день, и в подарок Ленинградский зоопарк подготовил для царя зверей коробку с мясным тортом.