«МК в Питере» побывал в гостях у льва-долгожителя: фоторепортаж

Корреспондент «МК в Питере» встретился с главным обитателем зоопарка и узнал, как проходит его день.
Адам приехал в Петербург шестимесячным котенком. Быстро привыкнув к новому дому, он встретил львицу Таисию. У пары появилось шесть детенышей, которых потом раздали в другие зоопарки. Родители остались вместе.
Каждое утро в 7:00 царь зверей Ленинградского зоопарка пробуждается и приветствует мир рыком. После уборки вольера он пьет воду и навещает подругу. Большую часть дня пара спит, отдыхает или играет. Адам поддерживает форму, ежедневно съедая 10 килограммов мяса. Лев занимается спортом, когда ему хочется. Он с радостью выполняет развивающие упражнения и берет корм из рук зоолога.
Однако у царя зверей сегодня особенный день, и в подарок Ленинградский зоопарк подготовил для царя зверей коробку с мясным тортом.