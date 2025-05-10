Летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта

С апреля по октябрь 2025 года в столице проводится средний ремонт дорожного покрытия. Запланированы перекрытия участков более 60 улиц, включая крупные магистрали, об этом корреспонденту Kazinform сообщили в городском акимате в ответ на официальный запрос.