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Летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта

С апреля по октябрь 2025 года в столице проводится средний ремонт дорожного покрытия. Запланированы перекрытия участков более 60 улиц, включая крупные магистрали, об этом корреспонденту Kazinform сообщили в городском акимате в ответ на официальный запрос.

Источник: Kazinform

Где и почему будут перекрытия.

Перекрытия связаны с проведением среднего ремонта на дорогах с интенсивным движением и на участках, где за зиму значительно ухудшилось состояние асфальта.

Среди ключевых участков с высокой нагрузкой:

  • шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова;
  • улица Керей Жанибек хандары — на отрезках от улицы А. Бокейхана до Шерхана Муртаза и от Сауран до Туркестан;
  • проспект Тәуелсіздік — от проспекта Кошкарбаева до улицы А. Пушкина;
  • проспект Абылай хана — от улицы А. Пушкина до проспекта Б. Момышулы;
  • проспект Б. Момышулы — от улицы К. Сатпаева до проспекта Абылай хана;
  • проспект Н. Тлендиева — от проспекта Сарыарка до улицы Коктал;
  • шоссе Алаш — от улицы 69 до улицы 191.

Кроме того, ремонт затронет улицы Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и другие, расположенные в жилых массивах.

Как сообщили в акимате, ремонтные работы начали 10 апреля и планируют завершить до конца октября.

Как выбирали улицы для ремонта

Приоритетными стали участки с высоким трафиком, серьезными повреждениями покрытия, а также те, на которые чаще всего жаловались жители.

Где следить за обновлениями

Схемы объезда, сроки перекрытий и другие важные подробности публикуют по мере проведения работ на официальных платформах городского управления транспорта.