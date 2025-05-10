Летом в Астане перекроют ряд крупных улиц из-за дорожного ремонта

Где и почему будут перекрытия.
Перекрытия связаны с проведением среднего ремонта на дорогах с интенсивным движением и на участках, где за зиму значительно ухудшилось состояние асфальта.
Среди ключевых участков с высокой нагрузкой:
- шоссе Коргалжын — от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова;
- улица Керей Жанибек хандары — на отрезках от улицы А. Бокейхана до Шерхана Муртаза и от Сауран до Туркестан;
- проспект Тәуелсіздік — от проспекта Кошкарбаева до улицы А. Пушкина;
- проспект Абылай хана — от улицы А. Пушкина до проспекта Б. Момышулы;
- проспект Б. Момышулы — от улицы К. Сатпаева до проспекта Абылай хана;
- проспект Н. Тлендиева — от проспекта Сарыарка до улицы Коктал;
- шоссе Алаш — от улицы 69 до улицы 191.
Кроме того, ремонт затронет улицы Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева и другие, расположенные в жилых массивах.
Как сообщили в акимате, ремонтные работы начали 10 апреля и планируют завершить до конца октября.
Как выбирали улицы для ремонта
Приоритетными стали участки с высоким трафиком, серьезными повреждениями покрытия, а также те, на которые чаще всего жаловались жители.
Где следить за обновлениями
Схемы объезда, сроки перекрытий и другие важные подробности публикуют по мере проведения работ на официальных платформах городского управления транспорта.