В Дзержинском районе пенсионерка умерла после обрушения на нее перегородки хозпостройки

Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.