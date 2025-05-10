В Дзержинском районе пенсионерка умерла после обрушения на нее перегородки хозпостройки

В Дзержинском районе пенсионерка умерла после падения на нее части перегородки хозпостройки, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Все произошло утром 9 мая в деревне Старинки. Спасатели получили сообщение про то, что часть блочной перегородки в хозпостройке на территории вокруг частного дома обрушилась на пенсионерку 1956 года рождения.
Работники скорой помощи извлекли хозяйку дома из-под упавших конструкций. Женщину доставили в медучреждение, где она скончалась.
Тем временем Мингорисполком заявил, что сверхнормативные дома в «Минск-Мире» обязуются сдать в первом полугодии.
Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.
А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.
Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.