Спортсмены Самарской области выступили на соревнованиях по спортивному туризму

Илья Товкач (г. Сызрань) занял второе место на личной пешеходной дистанции среди юношей. Связка в составе Павла Колесова (г. Самара) и Александра Губанова (г. Сызрань) заняла третье место. В групповой дисциплине на дистанции 2-го класса первое место в категории «девочки» заняла команда в составе Анны Трушечкиной, Евгении Сумароковой, Олеси Чукалиной и Анны Романовской.