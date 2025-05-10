Спортсмены Самарской области выступили на соревнованиях по спортивному туризму

В начале мая состоялись всероссийские соревнования по спортивному туризму «Весенний призыв — 2025». В течение трёх дней участники соревновались в трёх дисциплинах: пешеходная дистанция, пешеходная дистанция — связка, пешеходная дистанция — группа.
Представители Самарской области продемонстрировали высокие результаты и завоевали призовые места:
Илья Товкач (г. Сызрань) занял второе место на личной пешеходной дистанции среди юношей. Связка в составе Павла Колесова (г. Самара) и Александра Губанова (г. Сызрань) заняла третье место. В групповой дисциплине на дистанции 2-го класса первое место в категории «девочки» заняла команда в составе Анны Трушечкиной, Евгении Сумароковой, Олеси Чукалиной и Анны Романовской.
Соревнования проводились по утверждённым правилам спортивного туризма и собрали участников из различных регионов России.
Ранее мы писали, что сборная Самарской области стала победителем первенства ПФО по волейболу среди юношей.
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