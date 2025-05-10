В Уфе рассказали о родившемся в День Победы мальчике

— Этот день стал особенно символичным. Малыш появился на свет в 6:50 утра с весом 3 кг 120 граммов и ростом 51 сантиметр. Пусть этот прекрасный ребёнок вырастет здоровым, счастливым, а его жизнь будет наполнена радостью, любовью с миром, — написал чиновник, поздравив семью малыша с его рождением.