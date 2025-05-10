В Омске появится судостроительный завод класса «река-море»

В Омске планируется строительство нового судостроительного завода класса «река-море». Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Проект получил поддержку регионального инвестиционного комитета. Инвестором выступит АО «Омский речной порт», готовое вложить в реализацию проекта 1,1 млрд рублей.
На новом предприятии планируется выпускать баржи-площадки, предназначенные для транспортировки строительных материалов и других грузов. Запуск завода позволит создать новые рабочие места и значительно увеличить грузооборот через Омскую область как в направлении регионов Крайнего Севера, так и в Казахстан и Китай.
Помимо судостроительного завода, поддержку получил проект по расширению производственного комплекса «База Агрокомплект», специализирующегося на поставке и обслуживании сельскохозяйственной техники. Компания инвестирует 250 млн рублей в модернизацию и расширение производственных мощностей.
«Обе компании давно зарекомендовали себя с положительной стороны и берут на себя обязательства реализовать проекты в установленные сроки», — отметил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Общий объем инвестиций в промышленное развитие региона составит 1,35 млрд рублей.