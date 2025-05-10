В Омске появится судостроительный завод класса «река-море»

На новом предприятии планируется выпускать баржи-площадки, предназначенные для транспортировки строительных материалов и других грузов. Запуск завода позволит создать новые рабочие места и значительно увеличить грузооборот через Омскую область как в направлении регионов Крайнего Севера, так и в Казахстан и Китай.