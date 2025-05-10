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В Ростове продлены сроки тестирования для участников программы «Герои Дона»

В донском регионе продлили сроки онлайн-тестирования для действующих бойцов спеоцоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продлили сроки онлайн-тестирования для участников кадровой программы «Герои Дона». Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Решение было принято в связи с большим количеством обращений от бойцов, которые находятся в зоне спецоперации.

Напомним, программа стартовала 26 февраля. Она заключается в подготовке квалифицированных руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в программе нужно пройти конкурсный отбор, который предполагает тестирование, подготовку эссе и собеседование.

— Дополнительное тестирование пройдет с 12 по 15 мая. Оно предусмотрено только для тех участников программы, кто его не проходил ранее, в установленные сроки — с 21 по 23 апреля, — подчеркнул директор Южно-Российского института управления РАНХиГС Василий Рудой.

Результаты станут известны 1 июля 2025 года. Всего в кадровую программу «Герои Дона» поступило 1102 заявки. Среди них 602 — от действующих бойцов.