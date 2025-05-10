В Ростове продлены сроки тестирования для участников программы «Герои Дона»

— Дополнительное тестирование пройдет с 12 по 15 мая. Оно предусмотрено только для тех участников программы, кто его не проходил ранее, в установленные сроки — с 21 по 23 апреля, — подчеркнул директор Южно-Российского института управления РАНХиГС Василий Рудой.