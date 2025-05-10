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УГЗ Уфы предупредил об угрозе ветра

Синоптики прогнозируют в Уфе дождь и ветер. Неблагоприятные погодные условия установятся до 20.00 часов 11 мая, сообщили в управлении гражданской защиты столицы.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 63% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Башинформ

По данным ведомства в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём пройдёт кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 3−8 м/с, днём юго-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7,+9°, днем +15,+17°.

Горожан и гостей города предупредили при усилении ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными баннерами, электроопорами, хрупкими конструкциями, заборами. Там же опасно оставлять и автомобили.

В случае падения дерева, конструкций или же об угрозе падения, звонить в ЕДДС Уфы по телефону (347) 279−90−00 или 112.