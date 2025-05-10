УГЗ Уфы предупредил об угрозе ветра

По данным ведомства в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём пройдёт кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный 3−8 м/с, днём юго-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7,+9°, днем +15,+17°.
Горожан и гостей города предупредили при усилении ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными баннерами, электроопорами, хрупкими конструкциями, заборами. Там же опасно оставлять и автомобили.
В случае падения дерева, конструкций или же об угрозе падения, звонить в ЕДДС Уфы по телефону (347) 279−90−00 или 112.