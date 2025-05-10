Лесной пожар под Читой угрожает детскому лагерю

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от города, загорелись дома в дачных кооперативах. 10 мая возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала». На тушении погиб один пожарный, еще один получил сильные ожоги. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.