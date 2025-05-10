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Завершено расследование дела экс-главы самарского ГУ МЧС Олега Бойко

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным следствия, генерал Бойко получил взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Обвинение предъявлено по статье «получение взятки в особо крупном размере».

Олег Бойко был задержан в декабре 2023 года. Он признал вину и сотрудничает со следствием. С 2014 года он возглавлял региональное управление МЧС.

Ранее мы писали, что в Самаре проходит разбирательство по уголовному делу в отношении основателей религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя».

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